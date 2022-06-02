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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Эурснеса высказался о возможном переходе игрока «Фейеноорда» в ЦСКА эксклюзив

02 Июня 2022 • 16:40 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Ростов
окончен

Агент полузащитника «Фейеноорда» Фредрика Эурснеса Джим Сольбакен отреагировал на возможность переезда норвежца в Россию.

Ранее бывший аналитик ЦСКА Тимофей Ушанский заявил, что Эурснес мог оказаться в ЦСКА.

«Интерес к моему клиенту со стороны ЦСКА? Может быть он был в каких-то списках, но ни со мной, ни с Фредриком, из России никто не общался, не только из ЦСКА», — заявил Сольбакен специально для «Евро-Футбол.ру».

В минувшем сезоне 26-летний Эурснес провёл в составе «Фейеноорда» 47 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Контракт футболиста с голландским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фейеноорд Джим Сольбакен Фредрик Эурснес
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