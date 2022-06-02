Агент полузащитника «Фейеноорда» Фредрика Эурснеса Джим Сольбакен отреагировал на возможность переезда норвежца в Россию.

Ранее бывший аналитик ЦСКА Тимофей Ушанский заявил, что Эурснес мог оказаться в ЦСКА.

«Интерес к моему клиенту со стороны ЦСКА? Может быть он был в каких-то списках, но ни со мной, ни с Фредриком, из России никто не общался, не только из ЦСКА», — заявил Сольбакен специально для «Евро-Футбол.ру».

В минувшем сезоне 26-летний Эурснес провёл в составе «Фейеноорда» 47 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Контракт футболиста с голландским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 7 миллионов евро.