Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА проведет сбор на базе в Новогорске

23 Мая 2022 • 19:43 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Ростов
окончен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил причину проведения сборов в Новогорске.

«ПФК ЦСКА часто проводил летние сборы в России и выигрывал после них чемпионские титулы. Летом в Москве отличные погодные условия», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По словам Брейдо, клуб доволен, что удалось забронировать базу в Новогорске, потому что многие команды хотели провести там сборы, ведь на базе поля хорошего качества и отличный центр для восстановления.

ЦСКА занял пятое место в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги, набрав 50 очков в 30 матчах.

Уже известно, что первый сбор «армейцев» пройдет с 15 по 24 июня, а второй — с 26 июня по 7 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Кирилл Брейдо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
20:07 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» расстанется с Гогличидзе
19:53 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» опроверг новость о проблемах с лицензированием
19:43 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА проведет сбор на базе в Новогорске
19:04 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: Агаларов — лучший игрок чемпионата России 2021/22
19:01 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нашёл нового вратаря
18:56 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: Семак — лучший тренер в РПЛ 2021/22
18:45 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» рассказали об интересе к Смольникову
18:39 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили о расставании с Канунниковым и Игнатьевым
18:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Трпишовски: С ЦСКА контактов не было
18:16 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» не получил лицензию
17:00 · Кубок России
Левников обслужит финал Кубка России
16:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «В следующем сезоне Худяков должен стать основным вратарём «Локомотива»
15:46 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» близок к выкупу Щетина 1
15:38 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «У «Рубина» неплохой состав, вылет — это общая вина»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Рубина»: «Постараюсь уговорить Талби и Абильдгора остаться»
Все новости
Рекомендуем