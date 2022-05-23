ЦСКА проведет сбор на базе в Новогорске

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил причину проведения сборов в Новогорске.

«ПФК ЦСКА часто проводил летние сборы в России и выигрывал после них чемпионские титулы. Летом в Москве отличные погодные условия», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По словам Брейдо, клуб доволен, что удалось забронировать базу в Новогорске, потому что многие команды хотели провести там сборы, ведь на базе поля хорошего качества и отличный центр для восстановления.

ЦСКА занял пятое место в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги, набрав 50 очков в 30 матчах.

Уже известно, что первый сбор «армейцев» пройдет с 15 по 24 июня, а второй — с 26 июня по 7 июля.