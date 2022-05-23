У ЦСКА будет новый главный тренер

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий покинет свой пост, сообщает журналист Илья Казаков.

«У ЦСКА будет новый тренер, хотя братья отработали достойно. Кто? Есть один слух, расскажу к вечеру», — заявил Казаков.

Также журналист отметил, что руководство армейского клуба ставит перед командой задачу выиграть чемпионский титул. И если всё задуманное на лето сложится, то, по мнению Казакова, эта задача выполнима.

Напомним, по итогам прошедшего сезона подопечные Березуцкого заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ и выбыли из Кубка России на стадии четвертьфинала, уступив «Спартаку» (0:1).