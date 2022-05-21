Гришин: «Карпину важно опередить «Спартак»

Бывший полузащитник и тренер ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Ростов».

Экс-футболист считает, что главному тренеру ростовчан Валерию Карпину важно опередить в турнирной таблице свой бывший клуб «Спартак». На данный момент команды имеют в своём активе равное количество набранных очков — по 38. Также Гришин вспомнил слова Заремы Салиховой, супруги владельца московского клуба Леонида Федуна, в адрес российского специалиста.

«Можно вспомнить, как Зарема Салихова после очного матча жёстко высказалась в адрес тренера. Но он своей работой уже всё доказал. С другой стороны, для футболистов нет разницы, девятое место занять или десятое», — цитирует Гришина RT.

Напомним, матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 21 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.