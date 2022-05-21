Зиньковский – лучший ассистент в РПЛ

Сегодня, 21 мая, завершились все матчи 30-го тура чемпионата России.

По итогам сезона определилась тройка призёров: первое место занял «Зенит», вторым стал «Сочи», а тройку лучших замкнуло «Динамо».

Из РПЛ напрямую вылетели «Арсенал» и «Рубин». В стыковых матчах «Химки» сыграют против «СКА-Хабаровска», «Уфа» - против «Оренбурга».

Лучшим ассистентом в текущем сезоне стал полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, он отдал 9 голевых передач. Вторым стал полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски (8 передач), топ-3 замкнул Реми Кабелла из «Краснодара» (6).