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Марио Фернадес красиво попрощался с ЦСКА: гол и ассист русского бразильца уложили «Ростов» за 6 минут

21 Мая 2022 • 18:54 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Ростов
окончен

В рамках 30-го тура РПЛ «Ростов» Валерия Карпина гостил у ЦСКА.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 4:0Ростов
(1:0) Фернандес Марио4'   
(2:0) Гбамен Жан-Филипп10'   
(3:0) Обляков Иван52'   
(4:0) Дивеев Игорь88'   
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьБийол ЯкаЩенников ГеоргийФернандес Марио   56'Мухин Максим  74' (Ушаков Егор (  74') Гбамен Жан-Филипп  86' (Набабкин Кирилл (  86') Обляков ИванМедина ХесусЭджуке ЧидераЗаболотный Антон
Запасные: Багринцев ЭдуардФукс БруноБоков ДанилаЕлеев МаксимАхметов ИльзатТарба ЗаурЯковлев ВладиславМагнуссон ХёрдурТороп Владислав
Бабурин ЕгорТерентьев ДенисМелёхин Виктор  61' (Фольмер Кирилл (  61') Осипенко МаксимСильянов АлександрГлебов ДанилТугарев Роман  73' (Мельников Степан (  73') Мухин АлександрСухомлинов Данила  61' (Лангович Андрей (  61') Полоз Дмитрий  61' (Голенков Егор (  61') Комличенко Николай  83' (Нтумба Муамба Артём (  83')
Запасные: Николаев ДаниилПоярков НиколайТурищев МаксимПесьяков Сергей
21 мая. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Финиш сезон для ЦСКА получается прям архисложным. В последних трёх турах три раза проиграли южным командам, не забив ни одного мяча. Дважды («Сочи» и «Ахмату») проиграли по всем статьям. В прессе поползли довольно правдоподобные слухи об отставке Березуцкого, Марио Фернандес объявил, что приостанавливает карьеру и улетает в Бразилию, Гбамен и Языджи (очень вероятно) – что покинут команду по окончании сезона. Звездный десант ЦСКА расползается на глазах.

Но матч против «Ростова» стал «лебединой песней». Марио Фернандес вышел с капитанской повязкой, Гбамен последний раз появился в старте,      вновь в воротах Акинфеев, продливший контракт с ЦСКА. И получилось это прощание ну очень красивым. Уже на четвёртой минуте Обляков с левого края вырезал классный кросс, а набежавший Марио Фернандес неотразимо пробил под перекладину, заставив взвыть трибуны. Как в матче Россия – Хорватия на ЧМ-2018, помните?

А на десятой минуте Марио Фернандес к голу прибавил голевую передачу, а отличился Гбамен. Медина навесил, Марио сбросил на Жана, а тот с линии вратарской протолкнул мяч под Бабуриным – 2:0. ЦСКА даже после этого хватки не ослабил. «Армейцы» продолжили атаковать, а Медина мог делать счёт разгромным, но мощным ударом с правого края штрафной площади не пробил Егора Бабурина. Следующим на дубль заходил Гбамен, мощно пробивший со стандарта. Метров с 30 пальнул он под перекладину, но Бабурин и тут выручил.

Бывали сейвы и от защитников «Ростова», банально отбивавшегося в первом тайме. Осипенко на линии остановил удар Мухина, откликнувшегося на кросс активного Медины. ЦСКА буквально царил на поле. Разгром «армейцы» оформили уже во втором тайме. Заболотный вывалился на ударную позицию, но с угла вратарской площади не смог переиграть голкипера. Однако отскок достался Эджуке, далее покатившему на Облякова. Иван пробил уже по опустевшему створу – 3:0. Защитники «Ростова» не смогли выручить на «ленточке».

ЦСКА продолжал свистопляку. Очень хотел отличиться активный Медина, но чуть-чуть точности ему не доставало. Когда Обляков оставил ему мяч пяткой, Хесус мягко перекинул Бабурина, но вместе с ним и ворота – мяч упал на сетку сверху. Четвёртый мяч получил «Ростов» после шикарного прохода Эджуке, прострела Ушакова и срезки Бабурина, но на табло этот эпизод не отразился. Арбитры зафиксировали минимальный офсайд у Егора. Но четвёртый мяч всё-таки случился. Медина разогнал атаку передачей на Заболотного, Антон пробил-прострелил в направление дальней штанги, а замкнул её Игорь Дивеев - 4:0.

Красиво победил ЦСКА, завершив сезон яркой победой и пятым местом в РПЛ. Но как будет выглядеть эта команда в следующем году, наверное, пока не понимает даже руководство «армейцев».

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