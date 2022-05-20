Бабаев прокомментировал выкуп контракта Карраскаля

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о выкупе прав на полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Мы рады, что Хорхе остается в клубе. В весенней части сезона Карраскаль зарекомендовал себя как очень сильный, техничный футболист. Хорхе сходу вписался в состав команды. И мы уверены, что у Карраскаля есть все качества для дальнейшего прогресса в составе ЦСКА», - приводит слова Бабаева официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ранее ЦСКА объявил об уходе из команды защитников Марио Феранндеса и Хёрдура Магнуссона, а также полузащитника Алана Дзагоева. Все они проведут последний матч в футболке ЦСКА в 30-м туре РПЛ.

С капитаном команды Игорем Акинфеевым и защитником Кириллом Набабкиным «красно-синие» продлили контракт.