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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес: «Спартаку» нужно пропустить, чтобы проснуться

02 Мая 2022 • 09:00 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Крылья Советов
окончен

Голландский полузащитник «Спартака» Куинси Промес поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московской команды в матче с «Крыльями Советов».

Промес заявил, что «красно-белые» очень плохо начали игру, но после перерыва поменяли схему и начали играть в более атакующий футбол, что принесло свои плоды. Голландец отметил, что, к сожалению, в этом сезоне «Спартаку» нужно пропустить для того, чтобы проснуться и начать здорово играть.

Напомним, что спартаковцы одержали волевую победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1. На данный момент подопечные Паоло Ваноли идут на десятой строчке в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Куинси Промес
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