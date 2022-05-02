Промес: «Спартаку» нужно пропустить, чтобы проснуться

Голландский полузащитник «Спартака» Куинси Промес поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московской команды в матче с «Крыльями Советов».

Промес заявил, что «красно-белые» очень плохо начали игру, но после перерыва поменяли схему и начали играть в более атакующий футбол, что принесло свои плоды. Голландец отметил, что, к сожалению, в этом сезоне «Спартаку» нужно пропустить для того, чтобы проснуться и начать здорово играть.

Напомним, что спартаковцы одержали волевую победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1. На данный момент подопечные Паоло Ваноли идут на десятой строчке в таблице.