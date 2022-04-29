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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «В возвращении Карреры в «Спартак» я не вижу ничего плохого» эксклюзив

29 Апреля 2022 • 14:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.00 3.25 4.10
01.05 14:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым отреагировал на заявление Массимо Карреры о готовности вернуться в «Спартак».

«За двадцать лет «Спартак» выиграл чемпионат один раз, и это случилось при человеке, который случайно, можно сказать, сюда приехал. Каррера приехал и выиграл. Потом при его руководстве стало происходить то, что всегда происходит в «Спартаке», и он был вынужден уехать. Но после «Спартака» Массимо не смог нигде закрепиться. Ясно, что в сердцах и в душе «спартаковцев» он останется, как победитель. Я не вижу ничего плохого в его возвращении. Часто происходит, что к нам приезжают, получают удовольствие, а потом нигде ничего. Но в возвращении Массимо я не вижу ничего плохого.

Способен ли он изменить ситуацию в «Спартаке»? Ситуация такая, что хуже не будет. В чемпионате десятое место занимает команда, куда же ещё дальше то. Но, я думаю, что отставка Ваноли ещё не решена. Он ещё может остаться. Говорить о его отставке пока ещё не имеет смысла, команда будет играть в полуфинале Кубка России. Кубок ещё «Спартак» же может выиграть», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Массимо Каррера
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