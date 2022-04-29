Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым отреагировал на заявление Массимо Карреры о готовности вернуться в «Спартак».

«За двадцать лет «Спартак» выиграл чемпионат один раз, и это случилось при человеке, который случайно, можно сказать, сюда приехал. Каррера приехал и выиграл. Потом при его руководстве стало происходить то, что всегда происходит в «Спартаке», и он был вынужден уехать. Но после «Спартака» Массимо не смог нигде закрепиться. Ясно, что в сердцах и в душе «спартаковцев» он останется, как победитель. Я не вижу ничего плохого в его возвращении. Часто происходит, что к нам приезжают, получают удовольствие, а потом нигде ничего. Но в возвращении Массимо я не вижу ничего плохого.

Способен ли он изменить ситуацию в «Спартаке»? Ситуация такая, что хуже не будет. В чемпионате десятое место занимает команда, куда же ещё дальше то. Но, я думаю, что отставка Ваноли ещё не решена. Он ещё может остаться. Говорить о его отставке пока ещё не имеет смысла, команда будет играть в полуфинале Кубка России. Кубок ещё «Спартак» же может выиграть», - сказал Мостовой.