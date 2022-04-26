Каррера прокомментировал заявление Федуна о «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о словах Леонида Федуна.

«Леонид Федун остаётся в «Спартаке»? Уверен, это очень важная новость для клуба и всех болельщиков! Леонид — сильный руководитель», — приводит слова Карреры «Чемпионат» .

Ранее Федун говорил, что покинет команду в 2023 году, и клуб ведет активную работу над проектом, где пакет акций клуба будет передан в некоммерческую организацию, а ее членами смогут стать все фанаты «Спартака».

Итальянский специалист Массимо Каррера работал в клубе с 2016 по 2018 год. 58-летний тренер выиграл с «красно-белыми» Российскую премьер-лигу и Суперкубок России, а также доводил команду до полуфинала Кубка России.