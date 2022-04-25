Ловчев: «Спартак» не вылетит из РПЛ!»

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев заявил, что «Спартак» не вылетит из РПЛ.

По словам Ловчева «Чемпионату», «красно-белые» играют в нынешнем сезоне довольно прилично. Эксперт считает, что «Спартак» неправильно сравнивать с такими командами как «Арсенал» или «Уфа».

Ловчев заявил, что «Спартаку» удастся набрать необходимое количество очков для спасения в премьер-лиге и история с вылетом «Динамо» не повторится.

«Спартак» после 26 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. Команду отделяют три очка от зоны стыковых матчей. В следующем туре «красно-белые» на «Открытие Арене» примут «Крылья Советов». Встреча состоится 1 мая.