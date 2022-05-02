Промес: Ваноли в матче с «Крыльями Советов» сделал правильные тактические ходы

Голландский полузащитник «Спартака» Куинси Промес отметил тренерскую работу итальянского наставника «красно-белых» Паоло Ваноли.

Промес сказал клубной пресс-службе, что Ваноли в перерыве попросил игроков сохранять спокойствие. Голландец отметил, что итальянский тренер сделал правильные тактические ходы, которые дали «Спартаку» возможность действовать в более атакующей манере и позволили в итоге переломить ход встречи.

Напомним, что спартаковцы одержали волевую победу над самарским клубом со счётом 2:1. Подопечные Паоло Ваноли пока занимают лишь десятую позицию в турнирной таблице российского чемпионата.