Канунников летом покинет «Крылья Советов» свободным агентом

Центральный нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников получил рецидив и не поможет команде до конца сезона.

«РБ Спорт» сообщает, что 30-летний нападающий не сыграет в этом сезоне. Канунников получил рецидив травмы, после которой восстанавливался почти год. Последний раз футболист появлялся в заявке 6 марта в игре с тульским «Арсеналом», но на поле не вышел. Более в этом сезоне он не был заявлен. Сообщается, что после окончания сезона нападающий покинет клуб свободным агентом.

Максим Канунников выступает за «Крылья Советов» с 2018 года, всего он принял участие в 41 матче, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.