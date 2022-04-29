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Канунников летом покинет «Крылья Советов» свободным агентом

29 Апреля 2022 • 18:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.00 3.35 3.95
01.05 14:00

Центральный нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников получил рецидив и не поможет команде до конца сезона.

«РБ Спорт» сообщает, что 30-летний нападающий не сыграет в этом сезоне. Канунников получил рецидив травмы, после которой восстанавливался почти год. Последний раз футболист появлялся в заявке 6 марта в игре с тульским «Арсеналом», но на поле не вышел. Более в этом сезоне он не был заявлен. Сообщается, что после окончания сезона нападающий покинет клуб свободным агентом.

Максим Канунников выступает за «Крылья Советов» с 2018 года, всего он принял участие в 41 матче, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Максим Канунников РПЛ
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