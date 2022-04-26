Губерниев прокомментировал слова Федуна

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах Леонида Федуна о том, что он останется в команде и не будет покидать Россию.

«Я приветствую тот факт, что Федун не собирается уезжать из страны. Пусть работает на благо «Спартака», страны и мое скромное персональное благо», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс». Он отметил, что является акционером «Лукойла» и сам не собирается покидать страну.

Ранее сообщалось, что Федун может покинуть клуб, передав его болельщикам, или продать акции команды.

«Спартак» находится на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко после 26-го тура.