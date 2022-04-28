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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «В некоторых эпизодах «Спартак» выглядит неплохо, но нет результата»

28 Апреля 2022 • 12:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.10 3.15 3.80
01.05 14:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака»  в оставшихся матчах сезона.

Экс-футболист считает, что «Спартак» должен избежать попадания в стыковые матчи.

«С таким составом «красно-белые» точно не должны оказаться в стыках. У команды просто нет результата, а в некоторых эпизодах её игра выглядит неплохо. Если всё же «Спартак» вылетит, это будет нонсенс», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис считает, что от руководства «Спартака» можно ожидать непредсказуемых действий в любой момент, поэтому не согласен с тем, что победа или поражение в Кубке России способны напрямую повлиять на возможную отставку главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли.

После 26 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет три очка. В оставшихся турах «красно-белым» предстоит встретиться с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис
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