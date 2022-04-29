Игнатьев: Надеюсь, «Спартак» не покинет Премьер-лигу

Бывший тренер Борис Игнатьев поделился мнение об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«От «Спартака» мы всегда ждем борьбы за чемпионство. Это флагман нашего футбола. Столько победных регалий за плечами этой команды!» - приводят слова Игнатьева «Известия». Он надеется, что «красно-белые» не покинут Премьер-лигу, болельщики не заслужили этого. Помимо этого, он сказал, что игроки «Спартака» должны выйти на игру с «Крыльями» максимально заряженными, а лидеры команды Жиго, Промес и Джикия должны помочь одержать победу.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко после 26-го тура. Встреча с «Крыльями» пройдет 1 мая, начало запланировано на 14:00 по московскому времени.