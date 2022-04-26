Президент АИКа оценил игру Джордана Ларссона

Президент АИКа Роберт Фальк оценил игру нападающего Джордана Ларссона, арендованного у «Спартака».

«Ларссон играет просто отлично, нас всё устраивает», — приводит слова Фалька «РБ Спорт».

Президент шведского клуба также отметил, что обсуждать тему подписания Ларссона на постоянной основе можно будет только не раньше июня.

В текущем сезоне 24-летний форвард провёл в составе АИКа четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей. За «Спартак» шведский нападающий выходил на поле 23 раза, забив один гол и отдав одну результативную передачу.