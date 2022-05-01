Ваноли поблагодарил футболистов «Спартака» после волевой победы над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли похвалил своих подопечных после волевой победы над «Крыльми Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Я хочу поблагодарить ребят за эту игру. Потому что все видели разницу между таймами. Действительно нам бьло не просто, и мы заслужили эту победу», — сказал Ваноли в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

«Спартак» проигрывал по ходу матча со счётом 0:1. Но во втором тайме благодаря дублю форварда Александра Соболева «красно-белые» вырвали победу и набрали 34 очка. Команда Ваноли поднялась на девятое место в турнирной таблице РПЛ.