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Ваноли поблагодарил футболистов «Спартака» после волевой победы над «Крыльями Советов»

01 Мая 2022 • 16:20 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли похвалил своих подопечных после волевой победы над «Крыльми Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Я хочу поблагодарить ребят за эту игру. Потому что все видели разницу между таймами. Действительно нам бьло не просто, и мы заслужили эту победу», — сказал Ваноли в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

«Спартак» проигрывал по ходу матча со счётом 0:1. Но во втором тайме благодаря дублю форварда Александра Соболева «красно-белые» вырвали победу и набрали 34 очка. Команда Ваноли поднялась на девятое место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов РПЛ Паоло Ваноли
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окончен Спартак Москва 2:1 Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
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