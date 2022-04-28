Кавазашвили: «Спартак» должен срочно вернуть Глушакова!»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал возможное возвращение полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в «Спартак».

«Нынешнему «Спартаку» просто необходим Глушаков. «Красно-белым» нужен ярко выраженный лидер. Он отлично подходит команде, его надо срочно возвращать!», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Напомним, Глушаков защищал цвета московской команды в период с 2013 по 2019 год. В составе «Спартака» бывший футболист сборной России завоевал чемпионский титул в 2017 году.

За «Химки» полузащитник выступает второй сезон. В текущем розыгрыше РПЛ 35-летний футболист провёл 23 матча, в которых забил девять голов, а также сделал две результативные передачи. Контракт Глушакова с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года.