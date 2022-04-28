Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Спартак» должен срочно вернуть Глушакова!»

28 Апреля 2022 • 15:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.03 3.30 3.85
01.05 14:00

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал возможное возвращение полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в «Спартак».

«Нынешнему «Спартаку» просто необходим Глушаков. «Красно-белым» нужен ярко выраженный лидер. Он отлично подходит команде, его надо срочно возвращать!», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Напомним, Глушаков защищал цвета московской команды в период с 2013 по 2019 год. В составе «Спартака» бывший футболист сборной России завоевал чемпионский титул в 2017 году.

За «Химки» полузащитник выступает второй сезон. В текущем розыгрыше РПЛ 35-летний футболист провёл 23 матча, в которых забил девять голов, а также сделал две результативные передачи. Контракт Глушакова с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Анзор Кавазашвили Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Апреля
16:14 · Россия. Премьер-лига
Хорватский футбольный союз потребовал у местного издания публичных извинений перед Ловреном
16:06 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Может, Семаку и Дзюбе стоит найти новый вызов в другой команде?»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Спартак» должен срочно вернуть Глушакова!»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Сочи» Ангбан: «Чемпионат Бельгии сильнее РПЛ»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Имел предложения от разных клубов, но моё сердце принадлежит только «Левски»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, планирует ли Хаджикадунич возвращаться в «Ростов»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Агент: Гигович хочет вернуться в «Ростов»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев покинет «Крылья Советов» по окончании сезона
13:45 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал возможный трансфер Раконьяца
13:39 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Пустовойтова: Никто не отобьёт у меня желание судить
13:25 · Россия. Премьер-лига
Григорян высказался о проблемах женского футбола
13:13 · Россия. Премьер-лига
Стали известны претенденты на приз лучшему игроку РПЛ в апреле
12:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В некоторых эпизодах «Спартак» выглядит неплохо, но нет результата»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Терюшков рассказал о том, как относится к полиграфу для судей
12:42 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о защитниках «Зенита»
Все новости
Рекомендуем