Спортивный директор «Фейеноорда» Франк Айверсен в интервью с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым прокомментировал информацию о возможном продлении аренды Гуса Тиля

«Информация о том, что наш клуб может продлить аренду Гуса? Мы подождем до конца сезона. Гус- игрок «Спартака» и мы должны это уважать. Мне кажется, что сейчас вы скорее можете узнать в «Спартаке» о судьбе Гуса Тиля, а не у нас, — сказал Айверсен.

24-летний голландец перешел в «Фейеноорд» из «Спартака» летом 2021 года на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2021/22.

За голландскую команду тиль сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.