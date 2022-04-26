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Спортивный директор «Фейеноорда» рассказал о возможном продлении аренды Тиля эксклюзив

26 Апреля 2022 • 20:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.00 3.40 3.85
01.05 14:00

Спортивный директор «Фейеноорда» Франк Айверсен в интервью с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым прокомментировал информацию о возможном продлении аренды Гуса Тиля

«Информация о том, что наш клуб может продлить аренду Гуса? Мы подождем до конца сезона. Гус- игрок «Спартака» и мы должны это уважать. Мне кажется, что сейчас вы скорее можете узнать в «Спартаке» о судьбе Гуса Тиля, а не у нас, — сказал Айверсен.

24-летний голландец перешел в «Фейеноорд» из «Спартака» летом 2021 года на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2021/22.

За голландскую команду тиль сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд РПЛ Гус Тиль
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