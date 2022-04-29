Ананидзе завершил карьеру в 29 лет: «Я думаю, что пора»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе заявил о завершении игровой карьеры.

«Я уже не молод и, если честно, очень устал от бесконечных и неизлечимых травм… Я играл во многих командах, выигрывал титулы, заслужил аплодисменты и любовь зрителей, много раз испытывал чувство, которое ни с чем не сравнимо. Это самый сложный выбор в моей жизни, но я думаю, что пора», — написал Джано в социальной сети.

29-летний грузинский полузащитник выступал за «Спартак» в период с 2009 по 2019 год. За «красно-белых» он принял участие в 146 матчах, забил 16 мячей и отдал 17 голевых передач. Последним клубом футболиста стал «Динамо» Батуми, где игрок принял участие в шести встречах и отдал одну голевую передачу.