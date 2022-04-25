Каррера: «Испытаю шок, если «Спартак» попадёт в стыки»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как отнесётся к попаданию «красно-белых» в стыковые матчи по итогам нынешнего сезона РПЛ.

В разговоре со Sport24 итальянец признался, что будет шокирован попаданием московской команды в стыковые матчи за право выступать в высшем российском футбольном дивизионе. Каррера назвал такой исход трагедией для всех болельщиков «красно-белых». Но выразил уверенность, что этого всё-таки не произойдёт.

После 26 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет три очка. Свой следующий матч подопечные Паоло Ваноли проведут в воскресенье, 1 мая, против самарских «Крыльев Советов». Также им осталось сыграть с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».