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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Испытаю шок, если «Спартак» попадёт в стыки»

25 Апреля 2022 • 15:52 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1.88 3.55 4.15
01.05 14:00

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как отнесётся к попаданию «красно-белых» в стыковые матчи по итогам нынешнего сезона РПЛ.

В разговоре со Sport24 итальянец признался, что будет шокирован попаданием московской команды в стыковые матчи за право выступать в высшем российском футбольном дивизионе. Каррера назвал такой исход трагедией для всех болельщиков «красно-белых». Но выразил уверенность, что этого всё-таки не произойдёт.

После 26 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет три очка. Свой следующий матч подопечные Паоло Ваноли проведут в воскресенье, 1 мая, против самарских «Крыльев Советов». Также им осталось сыграть с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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