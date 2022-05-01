Два пенальти, дубль Соболева и волевая победа: Как «Спартак» дома дожал «Крылья Советов»

В матче 27-го тура чемпионата России по футболу сошлись московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов».

«Спартак» в этом календарном году жутко нестабилен. Проблема Ваноли, как до этого и Витории – реализация. По данным различных статистических источников «красно-белые» не добрали 10-12 очков в текущем сезоне. Это катастрофа. Игроки атаки каждый матч имеют по несколько реально голевых моментов, но заканчиваются голами они редко.

Стартовый состав по сравнению в матче с «Ростовом» заметно изменился. Вместо Максименко в ворота вернулся Селихов, вместо Чернова в центре защиты играл Литвинов, а на фланги вернулись Мозес и Хлусевич вместо Классена и Кофрие соответственно.

Начало матча было ровным, команды присматривались друг к другу. Как оказалось, такой тоскливый футбол показали всю первую половину матча. На 8-й минуте Джикия и Жиго получили по жёлтой карточке и в следующем туре пропустят выезд в Екатеринбург из-за перебора «горчичников».

«Спартак» играл по схеме 3-4-3 и был абсолютно беспомощен на поле. Игнатов не давал активности и креатива, что он должен делать на позиции «инсайда». Единственным игроком, которому было не всё равно на происходящее на поле, был Зелимхан Бакаев. Много движения, активности, но всё это не приносило пользы из-за очень грустной игры партнёров. Гости воспользовались беспомощностью москвичей и взяли игру под свой контроль, создавая подходы к воротам Селихова.

Первый опасный момент возник в середине первого тайма. Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку», вбежал в штрафную по левому краю и сильно пробил в ближний угол, но мяч пролетел чуть мимо створа. Максим год назад забивал на этом стадионе в ворота «красно-белых» в составе «Химок», был виден запредельный настрой и в этот раз, но отличиться не получилось.

Спустя несколько минут в игру включился VAR. После углового мяч попал в отставленную руку Жиго. После просмотра эпизода Турбин назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар исполнял Юрий Горшков, Селихов ногой казалось бы отбил мяч, но тот всё таки залетел в ворота – 0:1.

До конца тайма моментов больше не было, игра была скучной и вялой под территориальным преимуществом самарцев. Пожалуй, это худший тайм «Спартака» при Ваноли. На вторую половину встречи вышел Николсон вместо Игнатова, который совсем не попал в игру. «Красно-белые» перестроились на схему 4-4-2. Жиго и Литвинов составляли пару центральных защитников, Джикия и Хлусевич играли на флангах обороны, Зобнин и Мартинс располагались в центре поля, Мозес и Бакаев на флангах, а Соболев и Николсон составляли пару нападающих.

И надо сказать, что перестановки помогли. «Спартак» после перерыва вышел другой командой и начал давить «Крылья». Подобный сценарий игры мы видели в последнем домашнем матче против «Рубина».

Первым результатом давления стал заработанный пенальти. А заработал его Шамар Николсон, вышедший на замену. Ямаец прорвался в штрафную и Солдатенков заехал ему в лицо рукой. К мячу подошёл Соболев и уверенно реализовал одиннадцатиметровый, пробив в левый верхний угол – 1:1.

«Спартак» не сбавлял темп и продолжал наращивать давление. Игроки «Крыльев» не знали что делать. Но на 72-й минуте смогли выбежать в опасную контратаку, Глушенков выбегал к воротам, но Селихов бросился в ноги и уверенно забрал мяч без фола.

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Буквально через пару минут своей атакой ответил «Спартак». Литвинов после забегания по правому флангу выполнил отличную подачу в штрафную, после которой заменивший Бакаева Промес замешкался с мячом и всё таки пробил, но в Ломаева, который успел сократить расстояние.

На 81-й минуте после очередной атаки хозяев Николсон и Промес буквально пытались запихнуть мяч в ворота, но защитники самарцев самоотверженно бросались под мяч блокируя удары.

Но в следующей же атаке «Спартак» сумел таки додавить. С правого фланга последовала подача снова на Промеса, Квинси пробил и попал в соперника, Соболев оказался первее всех на добивании и оформил дубль – 2:1. Правда, гол увидели не сразу. Помощники подсказали Турбину, что мяч пересёк линию ворот до того, как Барач вынес мяч.

«Спартак» спокойно довёл матч до своей первой волевой победы в сезоне и поднялся на девятое место. «Красно-белые» теперь имеют шансы завершить сезон на седьмом месте, на большое рассчитывать тяжело. И смешно, и грустно. Ваноли исправил свои ошибки и во втором тайме смог настроить команду. Правда, непонятно почему он опять поменял Бакаева до 70-й минуты. Ещё более непонятен его радостный забег после второго гола Соболева. Паоло, пока это не финал и даже не полуфинал Кубка. Следующий матч подопечные Ваноли сыграют в Екатеринбурге против «Урала». Команде не помогут из-за перебора жёлтых карточек Джикия, Жиго и Мартинс. Страшно представить, как будет выглядеть оборона. С другой стороны, три основных игрока смогут отдохнуть перед важнейшим полуфинальным кубковым матчем с «Енисеем». У болельщиков «красно-белых» огромные надежды на Кубок России. Всё таки хочется выиграть трофей на столетие клуба.

Лучшие в этом матче у «Спартака» на мой взгляд – Соболев, Мозес и Литвинов. Худший – с отрывом – Игнатов. Остальные сыграли более менее ровно. Правда, что было с командой в первом тайме, остаётся загадкой.

Данил ТУТОВ