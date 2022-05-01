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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ

01 Мая 2022 • 16:10 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Крылья Советов
окончен

В воскресенье «Спартак» благодаря дублю Александра Соболева обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. Благодаря этому результату «красно-белые» обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ.

У «Спартак» после 27 туров набрано 34 очка, а у пятнадцатой «Уфы» - 22 балла после 26 матчей. Таким образом, клуб из Башкортостана в лучшем случае сможет лишь догнать «красно-белых». Однако по дополнительным показателям «Спартак» в любом случае будет выше. В нынешнем чемпионате «красно-белые» дома обыграли «Уфу» со счётом 2:0, а ответный поединок завершился вничью 1:1.

«Уфа» в 27-м туре сыграет в гостях против «Химок».

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окончен Спартак Москва 2:1 Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
Идет 45 минута Химки 1:0 Уфа 2.65 3.25 2.85
01.05  19:00 Ахмат ... ЦСКА Москва 3.15 3.25 2.42
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