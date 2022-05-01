«Спартак» обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ

В воскресенье «Спартак» благодаря дублю Александра Соболева обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. Благодаря этому результату «красно-белые» обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ.

У «Спартак» после 27 туров набрано 34 очка, а у пятнадцатой «Уфы» - 22 балла после 26 матчей. Таким образом, клуб из Башкортостана в лучшем случае сможет лишь догнать «красно-белых». Однако по дополнительным показателям «Спартак» в любом случае будет выше. В нынешнем чемпионате «красно-белые» дома обыграли «Уфу» со счётом 2:0, а ответный поединок завершился вничью 1:1.

«Уфа» в 27-м туре сыграет в гостях против «Химок».