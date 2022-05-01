Червиченко считает, что замены помогли «Спартаку» победить «Крылья Советов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Червиченко заявил, что во втором тайме после выхода на поле Квинси Промеса «Спартак» стал играть более агрессивно, появилось больше моментов и остроты у ворот «Крыльев Советов».

При этом, Червиченко признался, что полузащитник Зелимхан Бакаев не оправдал ожиданий, а выход голландца пошёл команде на пользу.

Бакаев принял участие в 23 матчах в текущем сезоне РПЛ, отметившись пятью голевыми передачами. Промес сыграл 19 матчей в чемпионате России, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

«Спартак» набрал 34 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице.