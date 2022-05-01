Во время матча 27-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» открыли счёт во встрече против «Спартака».

На 32-й минуте встречи в штрафную площадь «Спартака» последовала передача в штрафную площадь. Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков боролся с защитником «красно-белых» Самуэлем Жиго и заработал угловой. Однако главный арбитр встречи усомнился в правильности игры со стороны защитника и пошёл смотреть ВАР.

Благодаря видеоповтору арбитр увидел игру рукой у Жиго, и при помощи ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака». К точке подошёл Юрий Горшков, и за счёт паузы смог поразить ворота московской команды.

Стоит отметить, что в этом сезоне в ворота «Спартака» назначали 8 пенальти и все были реализованы.