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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Турбин назначил пенальти в ворота «Спартака» после помощи ВАР видео

01 Мая 2022 • 14:45 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Крылья Советов
1.90 3.55 4.10
2-й тайм

Во время матча 27-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» открыли счёт во встрече против «Спартака».

На 32-й минуте встречи в штрафную площадь «Спартака» последовала передача в штрафную площадь. Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков боролся с защитником «красно-белых» Самуэлем Жиго и заработал угловой. Однако главный арбитр встречи усомнился в правильности игры со стороны защитника и пошёл смотреть ВАР.

Благодаря видеоповтору арбитр увидел игру рукой у Жиго, и при помощи ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака». К точке подошёл Юрий Горшков, и за счёт паузы смог поразить ворота московской команды.

Стоит отметить, что в этом сезоне в ворота «Спартака» назначали 8 пенальти и все были реализованы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов РПЛ Самуэль Жиго
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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Идет 52 минута Спартак Москва 0:1 Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
01.05  19:00 Ахмат ... ЦСКА Москва 3.15 3.25 2.42
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