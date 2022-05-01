Первая волевая победа «Спартака»: кто из игроков Ваноли переломил ход матча с «Крыльями», а кто вёл к поражению

Выставляем оценки футболистам Паоло Ваноли

Звучит как издевательство, но можно поздравить болельщиков московского «Спартака» - за три тура до финиша их любимый клуб избежал прямого вылета из РПЛ. Хотя до 60-й минуты было не так смешно, красно-белые уступали самарским «Крыльям» и рисковали сильно подпустить к себе «Нижний Новгород» и «Химки». Да и моментов до этой самой 60-й минуты у «Спартака» не было вовсе. Но за последнюю треть матча команда Паоло Ваноли перевернула всё с ногу на голову.

Статистика матча: владение мячом – 60:40, удары по воротам – 18:14, в створ – 9:4, угловые – 4:3. Кто же позволил красно-белым добыть волевую победу над «Крыльями»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. Весь матч стоял Селихов и ничего толкового не делал, лишь пропустил гол с пенальти. Но класс голкипера и выражается в умении включиться. При счёте 1:1 Александр выиграл дуэль у Глушенкова, не позволив тому реализовать буллит. А после этого «Спартак» забил победный гол.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. А вот оборона «Спартака» сегодня била антирекорды. Центр просто напоминал проходной двор, все обостряющие передачи проходили, а Джикия ещё и сам дарил моменты соперникам – Глушенков простил после ошибки Георгия у своей штрафной площади.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 4,0. Француз был лучше в борьбе, не пасовал в ноги соперникам, но в пассиве тоже самое – жёлтая карточка и ужасная позиционная игра. А бонусом – привезённый пенальти. Передачи через центральную зону будто и не замечали наличие Самуэля Жиго, Глушенков легко убегал тому за спину.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,5. Удивительно, но вернувшийся в основу «Спартака» Ливтинов стал лучшим из худших в трио центральных защитников. Не боялся Зиньковского, смело пресекал его дриблинг и почти не проигрывал в резкости. Дважды удачно сыграл на перехвате.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Много подключался Даниил, часто мяч получал, с правого края выдал три ключевые передачи. Последняя из них зародила суматоху для победного гола Александра Соболева. Пока правый фланг «Спартака» не замечает отъезд Айртона.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,0. С левого фланга постоянно исходила угроза от Мозеса, который сегодня был просто невероятен в дриблинге – обыграл 9 раз из 9. Создал опаснейший момент передачей на Николсона, при этом помогал и в обороне, сделав 2 отбора и 2 перехвата.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. Постепенно Роман Зобнин увязает в тени Мартинса. Сегодня Роман вновь выдал меньший объём работы: всего один отбор в активе полузащитника, нет передач в обострение.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,0. Кристофер же успевал везде, покрыл весь центр поля. Трижды разгонял атаку длинной диагональю, выиграл пять единоборств из семи, буквально замучил максима Витюгова.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 6,5. Очень старается Бакаев, правда, сегодня получалось немного. Однако в первые 60 минут Зелимхан был единственным у «Спартака», кто хоть как-то обострял – сделал две обостряющие передачи, трижды удачно пошёл в дриблинг.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,5. Герой матча, спасший «Спартаку» волевую победу. Кстати, первую и единственную в этом сезоне. Соболев проявил выдержку, реализовав пенальти в нужный момент, и голевое чутье, оказавшись самым расторопным в суматохе у ворот Ломаева в концовке матча.

ШАМАР НИКОЛСОН – 7,5. Отлично вышел на замену второй большой форвард. Своим таранным проходом Николсон как раз и заработал переломный пенальти для Соболева. И вообще серьёзно добавил остроты у ворот Ломаева.

КУИНСИ ПРОМЕС – б/о.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – б/о.