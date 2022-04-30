Лоза: «Спартак» должен обыгрывать «Крылья Советов»

Известный российский артист Юрий Лоза поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Лоза сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы должны обыгрывать самарскую команду по статусу, по логике, да и вообще по всему. Артист отметил, что в «Спартак» вложены огромные деньги и силы. Исполнитель добавил, что общая стоимость игроков «Спартака» в 50 раз больше, чем у «крылышек».

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится первого мая в 14.00 по московскому времени.