Соболев – после первого тайма матча с «Крыльями Советов»: «Играем безобразно»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал итоги первого тайма матча 27-го тура, в котором «красно-белые» уступают «Крыльям Советов» после первого тайма (0:1).

«Играем безобразно, мне больше нечего сказать. Нужно что-то делать», — сказал Соболев в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Напомним, единственный гол на 32-й минуте забил Юрий Горшков, реализовав пенальти.

«Спартак» идёт на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Крылья Советов» располагается на восьмой строчке с 38 очками.