Кечинов: «Первый пенальти в игре с «Ростовом» сломал «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Экс-футболист считает, что у команды Паоло Ваноли не поставлена игра, поэтому нет никакой уверенности в том, что москвичи сумеют обыграть «Крылья Советов» в 27-м туре РПЛ.

Также он назвал ошибочным решение судьи назначить первый пенальти за фол Максимилиано Кофрие в матче 26-го тура против «Ростова». Кечинов отметил, что это решение арбитра психологически сломало «Спартак». Напомним, обслуживал встречу Виталий Машков.

«Такие моменты, когда всё не в твою пользу, оказывают влияние на психологию. Тем не менее у «Спартака» были неплохие атаки.

«Спартак» стал какой-то кубковой командой. В лиге Европы всё складывалось хорошо, но потом проигрывали матчи внутреннего чемпионата — то «Уфе», то ещё кому-то», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».