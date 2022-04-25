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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каковы шансы «Спартака» на попадание в стыки

25 Апреля 2022 • 21:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1.88 3.55 4.15
01.05 14:00

«Спартак» проиграл в Ростове-на-Дону, и вновь пошли разговоры про возможный вылет команды в ФНЛ. Не напрямую, конечно, а через стыковые матчи. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этой перспективе.

После поражения от «Ростова» «Спартак» увидел себя на десятой строчке в чемпионате всего в 3 очках преимущества над «Химками» из зоны стыковых матчей. Вопрос всего одного матча, как легко посчитать. Неужели «красно-белые» в год столетия действительно будут в стыках?

Прежде всего, надо понимать, что 3 очка – это, безусловно, один матч. Однако «Спартак» пока даже не ближайшая команда к «Химкам». У подмосковной команды 28 баллов, столько же у «Нижнего Новгорода», а ещё есть «Рубин», у которого 29. Вряд ли это особенно успокаивает «красно-белых», но и без них претендентов на попадание в стыки хватает.

Если брать указанные четыре команды («Урал» отстаёт от «Спартака» на 7 баллов, и отыграть такое отставание за 4 матча слишком сложно), то у «красно-белых» есть проблема. При равенстве очков москвичи будут в таблице ниже «Рубина» и «Нижнего Новгорода», так как результаты личных встреч остались не за подопечными Ваноли. «Химки» были в первом круге обыграны со счётом 3:1, что даёт москвичам некоторое преимущество накануне очного поединка.

Календарь оставшихся 4 матчей:

Тур «Спартак» (31 очко) «Рубин» (29) «Нижний Новгород» (28) «Химки» (28)
27 «Крылья Советов» (д) «Сочи» (д) «Арсенал» (г) «Уфа» (д)
28 «Урал» (г) «Локомотив» (г) «Ахмат» (д) «Зенит» (г)
29 «Зенит» (д) «Урал» (г) «Сочи» (г) «Ростов» (г)
30 «Химки» (г) «Уфа» (д) «Зенит» (д) «Спартак» (д)

 

Обсуждать календарь предстоящих матчей с точки зрения анализа соперников, пожалуй, бессмысленно. Лёгких матчей, наверное, ни у кого не будет. Можно лишь сказать про последний тур, что «Нижний Новгород», вероятно, получит немотивированного соперника в лице «Зенита», который уже наверняка обеспечит чемпионство. Плюс, возможно, уже «Уфа» окончательно вылетит, что даст «Рубину» шансы.

В целом же календарь примерно равный. Всем, кроме «Рубина», играть с «Зенитом», у всех есть в соперниках команды, которые борются, чтобы не вылететь напрямую («Урал», «Уфа», «Арсенал»), и есть коллективы, которые стремятся забраться повыше (хотелось сказать, попасть в еврокубки, но сейчас это едва ли будет верным высказыванием).

В целом, «Спартаку», чтобы не попасть в стыки, надо обыграть «Химки» и ещё какую-то команду из трёх оставшихся. Этих шести баллов хватит, чтобы опередить подмосковную команду при любых раскладах. В этом случае даже трёх побед подопечным Юрана не хватит, чтобы обогнать «Спартак». Вот только вряд ли сами «красно-белые» готовы закладываться на победу над «Химками» в заключительном туре, который может стать решающим.

Пока ситуация в руках «Спартака». Если команда соберётся, то уже в ближайших двух турах сможет добиться результата, который позволит выдохнуть. Если же всё будет решаться в последних матчах, то нервы и давление могут сыграть против «красно-белых».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
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