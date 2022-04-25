Каковы шансы «Спартака» на попадание в стыки

«Спартак» проиграл в Ростове-на-Дону, и вновь пошли разговоры про возможный вылет команды в ФНЛ. Не напрямую, конечно, а через стыковые матчи. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этой перспективе.
После поражения от «Ростова» «Спартак» увидел себя на десятой строчке в чемпионате всего в 3 очках преимущества над «Химками» из зоны стыковых матчей. Вопрос всего одного матча, как легко посчитать. Неужели «красно-белые» в год столетия действительно будут в стыках?
Прежде всего, надо понимать, что 3 очка – это, безусловно, один матч. Однако «Спартак» пока даже не ближайшая команда к «Химкам». У подмосковной команды 28 баллов, столько же у «Нижнего Новгорода», а ещё есть «Рубин», у которого 29. Вряд ли это особенно успокаивает «красно-белых», но и без них претендентов на попадание в стыки хватает.
Если брать указанные четыре команды («Урал» отстаёт от «Спартака» на 7 баллов, и отыграть такое отставание за 4 матча слишком сложно), то у «красно-белых» есть проблема. При равенстве очков москвичи будут в таблице ниже «Рубина» и «Нижнего Новгорода», так как результаты личных встреч остались не за подопечными Ваноли. «Химки» были в первом круге обыграны со счётом 3:1, что даёт москвичам некоторое преимущество накануне очного поединка.
Календарь оставшихся 4 матчей:
|Тур
|«Спартак» (31 очко)
|«Рубин» (29)
|«Нижний Новгород» (28)
|«Химки» (28)
|27
|«Крылья Советов» (д)
|«Сочи» (д)
|«Арсенал» (г)
|«Уфа» (д)
|28
|«Урал» (г)
|«Локомотив» (г)
|«Ахмат» (д)
|«Зенит» (г)
|29
|«Зенит» (д)
|«Урал» (г)
|«Сочи» (г)
|«Ростов» (г)
|30
|«Химки» (г)
|«Уфа» (д)
|«Зенит» (д)
|«Спартак» (д)
Обсуждать календарь предстоящих матчей с точки зрения анализа соперников, пожалуй, бессмысленно. Лёгких матчей, наверное, ни у кого не будет. Можно лишь сказать про последний тур, что «Нижний Новгород», вероятно, получит немотивированного соперника в лице «Зенита», который уже наверняка обеспечит чемпионство. Плюс, возможно, уже «Уфа» окончательно вылетит, что даст «Рубину» шансы.
В целом же календарь примерно равный. Всем, кроме «Рубина», играть с «Зенитом», у всех есть в соперниках команды, которые борются, чтобы не вылететь напрямую («Урал», «Уфа», «Арсенал»), и есть коллективы, которые стремятся забраться повыше (хотелось сказать, попасть в еврокубки, но сейчас это едва ли будет верным высказыванием).
В целом, «Спартаку», чтобы не попасть в стыки, надо обыграть «Химки» и ещё какую-то команду из трёх оставшихся. Этих шести баллов хватит, чтобы опередить подмосковную команду при любых раскладах. В этом случае даже трёх побед подопечным Юрана не хватит, чтобы обогнать «Спартак». Вот только вряд ли сами «красно-белые» готовы закладываться на победу над «Химками» в заключительном туре, который может стать решающим.
Пока ситуация в руках «Спартака». Если команда соберётся, то уже в ближайших двух турах сможет добиться результата, который позволит выдохнуть. Если же всё будет решаться в последних матчах, то нервы и давление могут сыграть против «красно-белых».
Роман Андреев