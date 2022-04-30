Бакаев: «Понимаю, что судьи — тоже живые люди и могут ошибаться»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением об уровне судейства в РПЛ.

Бакаев предположил, что российские арбитры долго раздумывают над своими решениями, потому что боятся допустить оплошность. Футболист заявил, что относится с пониманием к судейским ошибкам.

«Для меня особой разницы нет, сколько времени они смотрят. Что есть ВАР, что нет…Главное — пусть всё будет честно и справедливо. Понимаю, что судьи — тоже живые люди и могут ошибаться. Удачи им, что тут ещё сказать…», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Спартака».

После 26 туров «красно-белые» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч подопечные Паоло Ваноли проведут завтра, 1 мая, против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.