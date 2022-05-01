Джикия попросил молодых футболистов следить за языком

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что молодое поколение футболистов «много разговаривают», когда играют против «красно-белых».

«Молодые футболисты, когда играют против «Спартака», хотят показать себя, верят в себя. Это хорошо, но иногда нужно следить за словами, которые ты говоришь», — сказал Дижкия журналистам.

Капитан «Спартака» пропустит матч вместе с Самуэлем Жиго и Кристофером Мартинсом матч 28-го тура против «Урала» из-за перебора жёлтых карточек.

«Спартак» после 27 туров набрал 34 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. Против команды из Екатеринбурга «красно-белые» сыграют 7 мая.