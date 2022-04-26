Широков: «Федун тянет «Спартак» на протяжении 20 лет»

Бывший полузащитник «Спартака» и капитан сборной России Роман Широков прокомментировал слова владельца «красно-белых» Леонида Федуна, заявившего, что не бросит клуб, несмотря ни на какие финансовые трудности.

«Федун — единственный человек, который тянет клуб на протяжении 20 лет. Он построил стадион, занимается академией. Да, результат не такой, на какой рассчитывают болельщики, но другой кандидатуры, настолько заинтересованной в плане финансов, я не видел», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Также, комментируя поведение супруги владельца «красно-белых» Заремы Салиховой, экс-футболист отметил, что Федуну необходимо поменять советчика, а не клуб.

Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. Под его руководством москвичи выиграли чемпионат России в сезоне 2016/2017.