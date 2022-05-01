Осинькин поздравил «Спартак» с прошедшим 100-летнием

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин воспользовался случаем поздравить «Спартак» с прошедшим юбилеем.

«Спартак» поздравляю с юбилеем. Желаю ещё много удачных лет», — цитирует тренера «Чемпионат».

Напомним в матче 27-го тура «Крылья Советов» проиграли «красно-белым» со счётом 1:2. В первом тайме команда из Самары вышла вперед благодаря точному удару Юрия Горшкова с 11-метровй отметки. Во втором тайме форвард «Спартака» Александр Соболев забил два мяча и принёс своей команде волевую победу.

«Спартак» после 27 туров набрал 34 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 38 очками остались на седьмой строчке.

«Спартак» праздновал 100-летние 18 апреля. По этому поводу команда появилась в матче против самарцев в ретро-форме с 11 игроками клуба, которые сыграли наибольшее количество матчей за «красно-белых»: Владимир Маслаченко, Геннадий Логофет, Василий Соколов, Анатолий Крутиков, Федор Черенков, Игорь Нетто, Алексей Парамонов, Михаил Булгаков, Галимзян Хусаинов, Николай Осянин и Анатолий Ильин.