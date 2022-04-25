Василий Уткин: «Хочу видеть «Спартак» в стыках»

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что хочет видеть московский «Спартак» в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

«У «Спартака» остался довольно сложный календарь на оставшиеся 4 тура. А именно там есть матч с «Зенитом», матчи с «Уралом» и «Химками», которые, как и «Спартак», ведут борьбу за выживание. Невозможно занимать десятое место и при это считать, что тебя ждёт простой календарь», – сказал Уткин в одном из видео своего канала на «Ютуб».

Напомним, что московский «Спартак» в последнем матче чемпионата России потерпел поражение от «Ростова», который возглавляет бывший тренер и футболист «красно-белых» Валерий Карпин.