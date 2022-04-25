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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Василий Уткин: «Хочу видеть «Спартак» в стыках»

25 Апреля 2022 • 14:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1.88 3.55 4.15
01.05 14:00

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что хочет видеть московский «Спартак» в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

«У «Спартака» остался довольно сложный календарь на оставшиеся 4 тура. А именно там есть матч с «Зенитом», матчи с «Уралом» и «Химками», которые, как и «Спартак», ведут борьбу за выживание. Невозможно занимать десятое место и при это считать, что тебя ждёт простой календарь», – сказал Уткин в одном из видео своего канала на «Ютуб».

Напомним, что московский «Спартак» в последнем матче чемпионата России потерпел поражение от «Ростова», который возглавляет бывший тренер и футболист «красно-белых» Валерий Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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