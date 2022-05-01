Зюганов приехал на матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов»

Известный политик Геннадий Зюганов приехал на матч российского чемпионата между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

Как сам политик сказал «Спорт-Экспрессу», он любит хорошую игру и будет болеть за результативный футбол с большим количеством голов. Зюганов отметил, что нормально относится к тому, что питерский «Зенит» уже оформил досрочное чемпионство в российском чемпионате.

Напомним, что поединок между «красно-белыми» и «Крыльями Советов» состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. Подопечные Паоло Ваноли пока идут лишь на десятой строчке в турнирной таблице.