Кечинов сомневается, что «Спартак» сможет обыграть «Крылья Советов»

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с журналистами выразил сомнения в том, что московский клуб сможет обыграть «Крылья Советов».

Кечинов сказал «РБ-Спорту», что сомневается в том, что спартаковцы смогут выиграть у самарской команды, которая показывает очень достойный футбол. Экс-игрок отметил, что у «Крыльев Советов» есть комбинационная игра, чего нет у «Спартака», но в футболе может произойти всё, что угодно.

Напомним, что «Спартак» пока идёт лишь на десятой строчке в таблице. «Крылышки» занимают седьмое место. Поединок состоится первого мая в 14.00 по московскому времени.