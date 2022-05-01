Баженов: «видимо, «Спартаку» надо первым пропускать, чтобы потом включаться в игру и побеждать»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов поделился эмоциями после победы «красно-белых» в матче 27-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (2:1).

В интервью «Чемпионату» Баженов заявил, что «Спартаку», видимо надо первым пропускать, чтобы потом включаться в игру и побеждать. Бывший игрок признал, что в первом тайме «красно-белые» играли ужасно и отказался оценивать работу арбитров на матче.

«Спартак» одержал волевую победу, проигрывая после первого тайма со счётом 0:1. Благодаря дублю форварда «красно-белых» Александра Соболева команда смогла одержать первую волевую победу в нынешнем сезоне РПЛ.

Команда Паоло Ваноли после 27 туров набрала 34 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Урала».