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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев считает, что игроки «Спартака» находятся «в загоне»

25 Апреля 2022 • 20:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1.88 3.55 4.15
01.05 14:00

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о возможном вылете «Спартака» из РПЛ.

По словам бывшего футболиста в эфире телеканала «Матч ТВ», ему не нравится игра «Спартака» и не нравятся игроки, которые защищают цвета команды. Он заявил, что на сегодняшний день игроки «Спартака» находятся «в загоне». При этом, Ловчев заявил, что команда играет не плохо и не верит в то, что она вылетит из РПЛ.

Напомним, 24 апреля «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 2:3 и остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Паоло Ваноли находится в трех очках от зоны стыковых матчей.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов». Матч пройдет на «Открытие Арене», 1 мая.  

 

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Спартак Москва Ростов Евгений Ловчев РПЛ
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