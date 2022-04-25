Ловчев считает, что игроки «Спартака» находятся «в загоне»

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о возможном вылете «Спартака» из РПЛ.

По словам бывшего футболиста в эфире телеканала «Матч ТВ», ему не нравится игра «Спартака» и не нравятся игроки, которые защищают цвета команды. Он заявил, что на сегодняшний день игроки «Спартака» находятся «в загоне». При этом, Ловчев заявил, что команда играет не плохо и не верит в то, что она вылетит из РПЛ.

Напомним, 24 апреля «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 2:3 и остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Паоло Ваноли находится в трех очках от зоны стыковых матчей.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов». Матч пройдет на «Открытие Арене», 1 мая.