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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушенков: «Слежу за результатами «Спартака»

25 Апреля 2022 • 13:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1.90 3.40 4.20
01.05 14:00

Нападающий «Спартака» Максим Глушенков, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», рассказал о своих планах на будущее.

«После сезона вернуть в «Спартак», а дальше посмотрим», — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».

Также футболист заявил, что следит за результатами «красно-белых» в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне 22-летний вингер провёл за самарцев 25 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.  

Отметим, что свой следующий матч «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 1 мая, как раз со «Спартаком». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Максим Глушенков
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