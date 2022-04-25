Глушенков: «Слежу за результатами «Спартака»

Нападающий «Спартака» Максим Глушенков, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», рассказал о своих планах на будущее.

«После сезона вернуть в «Спартак», а дальше посмотрим», — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».

Также футболист заявил, что следит за результатами «красно-белых» в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне 22-летний вингер провёл за самарцев 25 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Отметим, что свой следующий матч «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 1 мая, как раз со «Спартаком». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.