Рианчо поделился мнением о ситуации «Спартака» в РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный вылет «красно-белых» из Российской премьер лиги.

«Вылет «Спартака» - это что-то немыслимое, такого просто не может случиться, и я не стал бы во всем винить Паоло Ваноли, сейчас неподходящее время для этого», - приводит слова Рианчо «РБ Спорт». Он отметил, что сейчас команде нужно найти способы решения проблем и, постараться достойно завершить сезон. Рауль считает, что все в руках самих футболистов.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 26 матчах. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего три балла.