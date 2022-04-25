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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо поделился мнением о ситуации «Спартака» в РПЛ

25 Апреля 2022 • 17:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1.88 3.55 4.15
01.05 14:00

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный вылет «красно-белых» из Российской премьер лиги.

«Вылет «Спартака» - это что-то немыслимое, такого просто не может случиться, и я не стал бы во всем винить Паоло Ваноли, сейчас неподходящее время для этого», - приводит слова Рианчо «РБ Спорт». Он отметил, что сейчас команде нужно найти способы решения проблем и, постараться достойно завершить сезон. Рауль считает, что все в руках самих футболистов.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 26 матчах. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего три балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Рауль Рианчо
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