Соболев прокомментировал волевую победу над «Крыльями Советов»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о волевой победе над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Получились противоположные таймы. Ещё после первого тайма я понимал, что мы изменим игру и покажем совсем другой футбол. Я очень рад, что в такой тяжелой игре мы смогли сыграть по-другому с огромным знаком плюс», - сказал Соболев в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Напомним, 25-летний футболист оформил дубль в матче и принёс своей команде победу. «Спартак» набрал 34 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 38 очками остались на седьмой строчке.