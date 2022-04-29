Каррера готов вернуться в «Спартак» через год

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что с удовольствием вновь возглавил бы «красно-белых» через год.

«Конечно, я хотел бы вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, итальянский специалист был главным тренером «Спартака» в период с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством «красно белые» выиграли чемпионат России в 2017 году. Это чемпионство стало первым для московского клуба за 16 лет.

Последним местом работы Карреры был итальянский «Бари», который он покинул в апреле прошлого года.