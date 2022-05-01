Джикия и Жиго пропустят матч с «Уралом» из-за перебора жёлтых карточек

Ключевые защитники «Спартака» Георгий Джикия и Самуэль Жиго в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» получили по жёлтой карточке.

Эти предупреждения стали для Джикии и Жиго четвертыми, таким образом они автоматически получили дисквалификацию на следующий тур, в котором «Спартак» на выезде сыграет против «Урала». Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге 7 мая.

Жиго сыграл в текущем сезоне 24 матча, в котором отметился одним забитым мячом и отдал столько же голевых передач.

Джикия принял участие в 25 матчах, поразил ворота соперников тоже один раз и отдал голевую передачу.

«Спартак» в эти минуты проводит матч 27-го тура РПЛ, в котором после первого тайма уступает «Крыльям Советов» со счетом 0:1. Единственный гол на 32-й минуте забил Юрий Горшков, реализовав пенальти.