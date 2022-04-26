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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Поменяли Виторию на Ваноли, а результат остался». Гаврилов раскритиковал руководство «Спартака»

26 Апреля 2022 • 23:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.00 3.40 3.85
01.05 14:00

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о результатах команды в текущем сезоне.

«Спартак» превратился в посредственную команду. Не один Федун в этом виноват. Клуб не показывает тех результатов, которые от него ждут. Поменяли Виторию на Ваноли, а результат остался таким же», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Ветеран считает, что в направлении работы кадров работа ведется неправильно. Он отметил, что за последнее время сменилось много тренеров, а стабильного состава нет, как и стабильной игры.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг новости о том, что он может продать команду иностранным акционерам.

«Красно-белые» после 26 туров набрали 31 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда находится в трех очках от зоны стыковых матчей.

«Спартак» смог выйти в полуфинал Кубка России, где 11 мая сыграет против «Енисея» на «Открытие Арене» в Москве. А в следующем туре чемпионата России команда Паоло Ваноли проведет матч против «Крыльев Советов». Команда из Самары занимает седьмое место в РПЛ, набрав 38 очков.   


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов РПЛ
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