Агент Николсона рассказал о планах футболиста

Кевин Коуэн, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона рассказал о планах футболиста.

В интервью Sport24 агент заявил, что Николсон является игроком «Спартака» и не собирается покидать команду. Он считает, что нет никаких сомнений в том, что футболист будет работать до конца контракта. Коуэн заявил, что Николсон перейдет из «Спартака» только в том случае, если футбол в России перестанет существовать.

25-летний игрок сборной Ямайки перешел в «Спартак» зимой 2022 года из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

За «Спартак» он сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу.

«Красно-белые» после 26 туров набрали 31 очко и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Спартак» сыграет на своем поле против «Крыльев Советов».