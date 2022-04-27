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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Николсона рассказал о планах футболиста

27 Апреля 2022 • 19:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.10 3.30 3.65
01.05 14:00

Кевин Коуэн, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона рассказал о планах футболиста.

В интервью Sport24 агент заявил, что Николсон является игроком «Спартака» и не собирается покидать команду. Он считает, что нет никаких сомнений в том, что футболист будет работать до конца контракта. Коуэн заявил, что Николсон перейдет из «Спартака» только в том случае, если футбол в России перестанет существовать.

25-летний игрок сборной Ямайки перешел в «Спартак» зимой 2022 года из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

За «Спартак» он сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу.

«Красно-белые» после 26 туров набрали 31 очко и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Спартак» сыграет на своем поле против «Крыльев Советов».   


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Евро-Футбол.Ру,
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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