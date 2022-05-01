Парфёнов раскритиковал «Спартак» за игру в первом тайме

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Парфёнов подверг критике игру команды в первом тайме в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«В первом тайме игра «Спартака» была пассивной, думаю, что в перерыве встряхнули футболистов. Так играть, как в первой половине встречи, не должна команда», — приводит слова Парфёнова ТАСС.

«Спартак» проигрывал «Крыльям Советов» после первого тайма со счётом 0:1. Во втором тайме футболисты московского клуба смогли переломить ход встречи и добыли волевую победу.

Команда Паоло Ваноли набрала 34 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице РПЛ. 7 мая «Спартак» на выезде сыграет против «Урала» в рамках 28-го тура чемпионата России. «Крылья Советов» в следующем туре проведут домашний матч против «Динамо». Встреча пройдет 6 мая.