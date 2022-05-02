Сарвели: У «Спартака» мощная команда, но мы на это не обращали внимания

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели поделился с клубной пресс-службой своим мнением по поводу матча с московским «Спартаком».

Сарвели сказал, что у «красно-белых» очень мощная и амбициозная команда, но футболисты «Крыльев» на это не обращали внимания и старались гнуть свою линию. Форвард отметил, что самарскому клубу в некоторых моментах не очень везло, но в следующем матче с «Динамо» команда постарается реабилитироваться перед своими болельщиками.

Напомним, что «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1. На данный момент самарская команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице.