Агент не знает, останется ли Мартинс в «Спартаке»

Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, высказался о будущем своего клиента в России.

«Мы всё ещё не знаем, останется ли Кристофер в «Спартаке», — приводит слова Боннефона «РБ Спорт».

Напомним, 7 марта нынешнего года ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить действия контрактов со своими клубами в одностороннем порядке. По этой причине Россию уже покинуло большое количество легионеров. Летом желающих уехать может стать ещё больше.

Мартис перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года из швейцарского клуба «Янг Бойз» на правах аренды. Срок данного соглашения истекает ближайшим летом. Однако «красно-белые» имеют приоритетное право выкупа 25-летнего люксембуржца.

В текущем сезоне хавбек провёл за москвичей 10 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.